Колишнього адвоката Трампа запідозрили в незаконному отриманні $20 мільйонів
08:12, 20 серпня 2018Світ
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Екс-адвокат президента США Майкл Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють у несплаті податків.
Майкл Коен / REUTERS
Екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, ознайомлені з ситуацією.
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За даними видання, Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють у несплаті податків. Крім того, слідчі вивчають, чи не міг Коен розпоряджатися коштами виборчого штабу Дональда Трампа, щоб платити за мовчання жінкам, з якими у президента США був зв'язок.
Раніше адвокат прокоментував повідомлення про нібито з'їдений Трампом документ.
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