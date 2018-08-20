Колишнього адвоката Трампа запідозрили в незаконному отриманні $20 мільйонів

Екс-адвокат президента США Майкл Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють у несплаті податків.

Екс-адвоката президента США Майкла Коена підозрюють в незаконному отриманні кредитів на $20 млн.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, ознайомлені з ситуацією.

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За даними видання, Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють у несплаті податків. Крім того, слідчі вивчають, чи не міг Коен розпоряджатися коштами виборчого штабу Дональда Трампа, щоб платити за мовчання жінкам, з якими у президента США був зв'язок.

Раніше адвокат прокоментував повідомлення про нібито з'їдений Трампом документ.