Колишнього адвоката Трампа запідозрили в незаконному отриманні $20 мільйонів

08:12, 20 серпня 2018
Світ
67 0
Майкл Коен / REUTERS

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, ознайомлені з ситуацією.

Читайте такожТрамп назвавши Манафорта "дуже хорошою людиною"

За даними видання, Коен приховав отримання траншів від ряду компаній, таким чином його також підозрюють у несплаті податків. Крім того, слідчі вивчають, чи не міг Коен розпоряджатися коштами виборчого штабу Дональда Трампа, щоб платити за мовчання жінкам, з якими у президента США був зв'язок.

Раніше адвокат прокоментував повідомлення про нібито з'їдений Трампом документ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#адвокат