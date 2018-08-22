Путін пояснив, навіщо відвідав весілля глави МЗС Австрії

За словами Путіна, чоловік глави МЗС Австрії - "не чужа" йому людина, оскільки в минулому був дзюдоїстом.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його візит на весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль був виключно приватним, а її чоловік, фінансист Вольфган Майлінгер, "не чужа" йому людина, оскільки в минулому був дзюдоїстом.

"Новоспечений чоловік - людина мені не чужа, він колишній спортсмен, дзюдоїст, і це завжди об'єднує", - сказав Путін, відповідаючи на питання про поїздку в ході спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Сочі, передає РБК.

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Путін додав, що його візит до Австрії носив "виключно приватний характер" і знову подякував главі МЗС країни за запрошення. При цьому президент зазначив, що зміг коротко «поговорити по справах» з Кнайсль і канцлером Австрії Себастьяном Курцем.

Весілля Кнайсль і Майлінгера відбулося в Австрії 18 серпня. Президент Росії подарував їм картину, старовинну масловижималку і тульський самовар. На урочистостях виступив Кубанський козачий хор.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Путін може поїхати в Берлін на весілля колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.