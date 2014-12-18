Франція готова подумати над пом'якшенням санкцій проти Росії

Про це він заявив, спілкуючись з журналістами у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє «Українська правда» з посиланням на Le Figaro.

Водночас, за словами французького президента, послабленню санкцій повинна передувати демонстрація Росією свого бажання вирішити конфлікт в Україні.

"Я вважаю, що якщо сьогодні Росія буде робити ті жести, які ми від неї чекаємо, немає жодної потреби посилювати санкції", - сказав Олланд.

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"Натомість ми повинні подумати про те, як нам розпочати деескалацію", - додав він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.