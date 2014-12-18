Обама їде святкувати Різдво на Гаваї

Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

Про захід оголосив під час брифінгу представник Білого дому Джош Ернест.

Після прес-конференції Обама відправиться у двотижневу відпустку на Гаваї.

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«Побажайте президенту щасливих свят», - написав Обама у своєму Твіттері.

Раніше Барак Обама 16 грудня підписав законопроект, який надає можливість поставляти зброю в Україну і вводити нові санкції.