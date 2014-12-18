Обама їде святкувати Різдво на Гаваї
21:49, 18 грудня 2014Світ
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Президент США Барак Обама проведе прес-конференцію за підсумками року в п'ятницю, 19 грудня.
REUTERS
Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.
Про захід оголосив під час брифінгу представник Білого дому Джош Ернест.
Після прес-конференції Обама відправиться у двотижневу відпустку на Гаваї.
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«Побажайте президенту щасливих свят», - написав Обама у своєму Твіттері.
Раніше Барак Обама 16 грудня підписав законопроект, який надає можливість поставляти зброю в Україну і вводити нові санкції.
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