Обама підписав закон на підтримку України

Про це в ході брифінгу у Вашингтоні в середу повідомила представник Державного департаменту США Джен Псакі, пише gordonua з посиланням на сайт відомства.

"Він (Обама) підписав його вчора", - сказала Псакі, відповідаючи на прохання прокоментувати законопроект про санкції, які Обама повинен підписати.

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На питання як підписаний президентом документ допоможе мирному врегулюванню конфлікту, якщо він передбачає можливість постачання озброєнь в Україну, представник Держдепу зазначила, що насправді політика США в цьому питанні не змінилася.

"Закон передбачає таку можливість або таку гнучкість", - пояснила вона.