Прем'єр Швеції: ЄС має бути непохитним щодо санкцій проти Росії

Євросоюз має бути непохитним щодо санкцій, запроваджених проти Росії через її дії щодо України, допоки вона не продемонструє змін. Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен перед самітом ЄС у Брюсселі у четвер, 18 грудня, передає Радіо Свобода.

«Це може бути дуже тривожною ситуацією, якщо російська економіка перебуває у такому поганому стані. Але ми маємо бути непохитними щодо санкцій, тому що Росія повинна продемонструвати, що ситуація вже є іншою. Ми маємо залишатися єдиними у ЄС», – каже Левен.

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Саміт ЄС, який відбувається 18–19 грудня, має розглянути як одні з головних тем становище в Україні та економічну кризу в Росії, але санкції проти Москви не мають бути послаблені.

Захід запровадив низку санкцій проти Росії через анексію Криму та її роль у дестабілізації ситуації на континентальній частині України.