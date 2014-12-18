Томбінський відзначив високу прозорість транспортування газу по території України в ЄС
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський відзначає високу прозорість транспортування газу територією України в ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з журналістами.
”Питання прозорості і тих даних, які нам сьогодні Україна надає, (можна говорити), що прозорість висока”, - сказав Томбінський.
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За його словами, ”ми кожного дня можемо отримати всю інформацію і про обсяг газу, який постачається через Україну і також кожного тижня надходить інформація про те, які є об`єми газу в (підземних) сховищах в Україні...”.
При цьому він вважає, що умови надходження інформації можуть бути покращені, якщо буде збільшено моніторинг тих всіх станцій, які контролюють перехід газу до України і з України в напрямку ЄС.