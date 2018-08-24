Путін призначив послом РФ в Білорусі Бабича, від якого відмовилася Україна

Також Михайло Бабич буде спецпредставником президента Росії з розвитку торгово-економічного співробітництва з Білоруссю.

Президент Росії Володимир Путін призначив послом РФ в Республіці Білорусь Михайла Бабича, якому Україна в 2016 році відмовила в агремані.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, згідно з указом Путіна, крім того, що Бабич займатиме посаду посла в Білорусі, він буде спецпредставником президента Росії з розвитку торгово-економічного співробітництва з цією країною.

На зустрічі з Бабичем Путін заявив, що Республіка Білорусь є «головним союзником, партнером» РФ.

«Це не тільки країна, з якою ми межуємо, це країна, насамперед, з якою нас пов'язують особливі відносини: і історичні, і етнічні, і мовні, і економічні», заявив Путін.

У свою чергу Бабич зазначив, що білоруський народ є братнім для росіян і нагадав про союзну державу.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікнув Росії в недобросовісній конкуренції і невиконанні зобов'язань у рамках Євразійського економічного союзу.

«Я хочу зберегти «Гомсільмаш». У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи по відношенню до нас, публічно про це кажу. Вони від нас вимагають чогось, як ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть. Ось вони і створюють неконкурентну ситуацію», - заявив білоруський лідер.

Довідка УНІАН. 28 липня 2016 року президент РФ своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні було призначено Сергія Торопова.

29 липня 2016 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня 2016 року заступник міністра з питань європейської інтеграції України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня 2016 року Пєсков заявив, що в Кремлі шкодують, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві.