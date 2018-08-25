В Афганістані смертник підірвав бомбу біля будівлі виборчкому, щонайменше три людини загинули

Ще вісім людей отримали поранення.

В місті Джалалабад на сході Афганістану стався напад терориста-смертника.

Про це повідомляє Reuters. Згідно з інформацією, теракт стався біля офісу виборчої комісії Афганістану, де в той момент знаходилися десятки людей.

В результаті нападу загинули щонайменше три людини, ще вісім отримали поранення.