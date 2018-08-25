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В Афганістані смертник підірвав бомбу біля будівлі виборчкому, щонайменше три людини загинули

16:55, 25 серпня 2018
Світ
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Агентство Reuters

Про це повідомляє Reuters. Згідно з інформацією, теракт стався біля офісу виборчої комісії Афганістану, де в той момент знаходилися десятки людей.

В результаті нападу загинули щонайменше три людини, ще вісім отримали поранення.

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Теги: #Афганістан