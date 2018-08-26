Том Харді зніметься в продовженні фільму про Венома
16:02, 26 серпня 2018Світ
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Веном — вигаданий персонаж видавництва Marvel Comics, який зазвичай з'являється в коміксах, пов'язаних з Людиною-павуком.
Англійський актор Том Харді в інтерв'ю журналу Total Film Magazine заявив, що візьме участь у зйомках двох фільмів про суперзлодія Венома, повідомляє Daily Online.
Актор зазначив, що рішення про зйомки нових фільмів буде прийнято виходячи з касових зборів першої частини фільму про Венома — її прем'єра відбудеться 3 жовтня у всьому світі.
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«Ми підписали угоду на три фільми. Але це відкрите питання. Подивимося, як поставляться до цього люди», — сказав Харді.
Веном — вигаданий персонаж видавництва Marvel Comics, який зазвичай з'являється в коміксах, пов'язаних з Людиною-павуком.
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