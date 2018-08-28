Маккейн розкритикував Трампа в своєму прощальному посланні - NBC

Прямої згадки Трампа в заяві немає, проте із фраз Маккейна стає зрозуміло, кому саме ці зауваження адресовані.

У США оприлюднили передсмертне послання сенатора-республіканця Джона Маккейна американцям. У ньому він злегка замаскував "постріли" в президента Дональда Трампа за те, що він роздував полум'я "племінного суперництва" і що ховався "за стінами".

Прощальне звернення Маккейна зачитав його близький друг, керівник передвиборчого штабу республіканців в Арізоні Рік Девіс в Арізоні, пише NBC News.

Маккейн зазначив, що "ми послабили нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з племінним суперництвом, які посіяли образу, ненависть і насильство в усіх куточках земної кулі. Ми послаблюємо її, коли ми ховаємося за стінами, коли сумніваємося в силі наших ідеалів, не довіряємо їм, щоб вони були великою силою змін, як вони завжди були".

Прямої згадки Трампа в заяві немає, проте із фраз Маккейна стає зрозуміло, кому саме ці зауваження адресовані.

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"Ми - 325 мільйонів самовпевнених, багатоголосих індивідів, ми сперечаємося і конкуруємо, а іноді навіть ображаємо одне одного в наших хрипких публічних дебатах, але у нас завжди було набагато більше спільного, ніж незгод. Якщо це пам'ятати і дати одне одному перевагу презумпції, що всі ми любимо нашу країну, ми пройдемо через ці важкі часи. Ми пройдемо через них сильнішими, ніж раніше. Ми завжди робимо це", - написав Маккейн.

Політик закликав "не впадати у відчай від наших нинішніх труднощів".

"Але завжди вірте в обіцянку і велич Америки, тому що тут немає нічого неминучого, - написав Маккейн. - Американці ніколи не зупиняються, ми ніколи не здаємося. Ми ніколи не ховаємося від історії, ми творимо історію".

У своїй останній заяві Маккейн також висловив свою вдячність народу Америки, своїм виборцям в Арізоні, своїй сім'ї та всій Америці.

"Асоціація зі словом "американці" значила для мене більше, ніж для будь-кого іншого. Я жив і помер гордим американцем", - зазначив Маккейн.

Заява політика ознаменувала собою один заключний, але витончений удар по Трампу, який неодноразово ображав Маккейна з часу його президентської кампанії в 2015 році.

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Того ж року Трамп сказав, що Маккейн, який переніс тортури після того, як його літак ВМС був збитий у В'єтнамі, "не був героєм війни".

"Мені подобаються люди, які не потрапляли в полон", - сказав тоді Трамп.

У жовтні 2016 року Маккейн підтримав Трампа під час президентських виборів після того, як стало відомо про запис 2005 року, на якому Трамп вихвалявся, що він може схопити і поцілувати жінок без їхньої згоди.

Ворожнеча між Трампом та Маккейном розгорілася ще більше, як Трамп став президентом США. Тоді Маккейн проголосував за нескасування медреформи, яку запровадили за часів Обами. Маккейн нарікав, що Трамп не має достатнього досвіду для президентства, він занадто імпульсивний та підтримував зв'язки з Путіним.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не пристав на пропозицію речника Білого дому Сари Сандерс і керівника апарату Джона Келлі опублікувати офіційну заяву щодо смерті Джона Маккейна, в якій вони хотіли охарактеризувати сенатора як героя. Про це інформує The Washington Post. Коли заява була готова, Трамп наголосив, що він вважає за краще написати твіт зі словами співчуття для родини покійного, тому заяву не опублікували.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у суботу, 25 серпня, у віці 81 року. "З сенатором, коли він пішов, була його дружина Сінді та їхня родина. Він до самої смерті вірно служив Сполученим Штатам Америки протягом шістдесяти років", - йдеться в короткій заяві офісу Маккейна.