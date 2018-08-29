Рада Європи готова позбавити себе повноважень заради інтересів Росії – посол

3 вересня регламентний комітет ПАРЄ визначить прізвище доповідача, якому доручать готувати проект рішення, яке назавжди зніме санкції з РФ у асамблеї.

Рада Європи готова обмежити свої повноваження для повернення російської делегації до складу Парламентської асамблеї.

Про це заявив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Європейській правді".

"Організація готова сама себе обмежити, позбавити повноважень заради того, щоб задовольнити інтереси однієї держави, яка є найбільшим порушником міжнародного права на континенті", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ПАРЄ виросла у дуже серйозний інститут, який має важіль впливу на держави, на їх політику.

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"А зараз асамблеї пропонують піти шляхом ампутації. Вони готові собі самі ампутувати руку, якою вони впливали на держави, щоб ті дотримувалися принципів верховенства права, захисту прав людини і демократії. І це - драма, це - трагедія Ради Європи", - додав посол.

Зазначається, що 3 вересня регламентний комітет ПАРЄ визначить прізвище доповідача, якому доручать готувати проект рішення, яке назавжди зніме санкції з РФ у асамблеї – точніше, не дозволить цьому органу накладати їх у майбутньому.

На початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи має проголосувати за або проти резолюції.

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Як відомо, зараз ПАРЄ має право накладати обмеження прав (санкції) на делегації тих країн, які грубо порушують принципи Ради Європи. На цих підставах у 2014 та 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію.

З 2016 року Росія перестала брати участь у роботі асамблеї і не передавала у Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи продовжувалася.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала нового президента - депутата від Швейцарії Ліліан Морі-Паск'є.