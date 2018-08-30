Трамп передбачив можливе «насильство» в разі поразки Республіканської партії на виборах

Таку заяву Трамп зробив під час закритого виступу перед своїми прихильниками.

Президент США Дональд Трамп висловив побоювання, що в країні можуть відбутися сплески насильства, якщо Республіканська партія зазнає поразки на проміжних виборах.

Слова президента передає телеканал CNN.

Коментуючи можливу поразку Республіканської партії на проміжних виборах у листопаді 2018 року, Трамп висловив надію, що в цьому випадку «не буде насильства».

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«Якщо ви подивитися, що відбувається, то побачите багато непотрібного насильства. По всьому світу, але і в нашій країні. І я не хочу цього бачити», — сказав Трамп.

Таку ж заяву президент зробив під час закритого виступу перед своїми прихильниками, повідомляє телеканал NBC.

Раніше Трамп звинувачував Google, Facebook і Twitter в цензурі через «несправедливе» ставлення до носіїв консервативних поглядів.