Актриса фільмів для дорослих поскаржилася на "кошмарні" зйомки в жорсткому порно (фото)

30-річна актриса заявила, що вона, як і багато інших жінок з порнобізнесу, намагається бути сприйнятою всерйоз у своїх звинуваченнях в домаганнях.

Порноактриса Дженні Бліге закликала колег поділитися історіями насильства, що відбуваються в індустрії еротичних фільмів. За її словами, актриси постійно стикаються з насильством і неповагою.

Її заяву опублікувало видання New York Post. Бліге поскаржилася, що зйомки в жорсткому порно стали для неї справжнім кошмаром.

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За її словами, вона задихалася і майже втрачала свідомості. Однак на спроби зупинити зйомки режисер заявив, що вона все псує й зажадав повернутися в кадр.

«Я почувалася безпорадною. Всі мої кошмари про зйомки таких сцен виявилися правдою», — розповіла дівчина.

30-річна актриса заявила, що вона, як і багато інших жінок з порнобізнесу, намагається бути сприйнятою всерйоз у своїх звинуваченнях в домаганнях. Блиге запевняє, що до їх розповідями ставляться з недовірою, на відміну від одкровень, якими ділилися голлівудські зірки під час флешбома #MeToo.