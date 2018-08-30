Канцлер Австрії їде в Україну після "весільної" зустрічі з Путіним

В Києві Курц збирається зустрітися з Порошенком і Кличком.

Канцлер Австрії Себастьян Курц приїде з офіційним візитом в Київ у наступний вівторок, 4 вересня. За словами голови австрійського уряду, метою його українського візиту стане «поглиблення хороших двосторонніх відносин в політиці, економіці і культурі».

«В рамках австрійського головування в Раді Євросоюзу нашою метою позитивний внесок в зменшення напруги на континенті. Безпека і стабільність Австрії і Євросоюзу залежать також від стабільності сусідніх регіонів, до яких, звісно ж, належить і Україна», - цитує слова Курца Rzeczpospolita.

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В Києві австрійський канцлер збирається зустрітися з президентом Петром Порошенком. Вони поговорять не лише про двосторонні відносини, а й про ситуацію на Донбасі. Також Курц збирається зустрітися з мером української столиці Віталієм Кличком.

Польське видання нагадує, що в червні голова австрійського уряду зустрічався у Відні з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вони нещодавно бачилися на весіллі міністра закордонних справ Австрії Карін Кнессль.