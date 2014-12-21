У Кракові накриють найдовший в Європі різдвяний стіл

На столі з'являться близько 200 тисяч вареників, кілька тисяч літрів борщу і багато порцій капусти з грибами, повідомляє Польське радіо.

Найдовший різдвяний стіл накриють з нагоди акції "Різдво для нужденних", організованої ресторатором і філантропом Яном Косцюшко. У приготуванні частування для нужденних взяли участь понад 100 осіб.

Аналогічні також відбудеться у містах Нови-Сонч, Хжанові, Олькушє і Тжебіні.

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Ця акція проводиться з 1996 року. Щороку на Різдво в Краків з'їжджаються потребують зі всієї Польщі. У 2013 році було роздано понад 50 тисяч порцій різдвяних страв.

Також в рамках акції жителі Кракова збирають для нужденних продукти тривалого зберігання, за що в подяку отримують пакунки з яблуками.