Лукашенко поскаржився на пияцтво в уряді

Олександр Лукашенко закликав керівників уряду Білорусі знати міру при вживанні спиртного.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував нові кадрові перестановки в уряді, назвавши однією з причин проблему пияцтва.

Про це повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь.

"Я продовжую моніторити і відстежувати ситуацію після оновлення Уряду. Хочу сказати, що це ще не кінець. Ми ще повернемося до багатьох посадових осіб, і не тільки в Уряді, які сьогодні не дають результат або не працюють за тими принципами, які визначені мною. Публічно хочу сказати про неприпустимість пияцтва. Мені соромно про це говорити, але багато керівників, яких я відправив недавно, за комір закладали пристойно", - заявив Лукашенко.

"Адже я не контролюю вас, з ким ви випиваєте, з ким ви ходите в лазню, з ким розмовляєте. На здоров'я. Ви - керівники, ви повинні все це вміти. Але що стосується п'янки, ви повинні знати свою міру, ви повинні знати, з ким, де і скільки, як в народі кажуть. Якщо ви це почуття втрачаєте - ви не керівник. І ось з цієї причини нам доведеться з деякими найближчим часом розлучитися. Вони не розуміють, де вони працюють", - підкреслив білоруський лідер.

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"І я це говорю не стільки навіть для вас, а для дружин тих п'яниць, які скоро залишаться без портфеля. Вони там всі це бачать, але зупинити не можуть або не хочуть. А потім, коли чоловіки втрачають портфелі, починають ридати. А чого ридати? До мене претензій не треба пред'являти. Я відкрито і чесно сказав про свої принципи й вимоги. П'яниця - це не керівник. Якщо він сьогодні напився до втрати пульсу, і це через день або кожен день, він назавтра не працівник. Він ходить і думає, як би де похмелитися", - констатував глава держави.

Олександр Лукашенко закликав керівників знати міру при вживанні спиртного.

Разом із тим президент Білорусі підкреслив, що деякі випивають з приводу і без приводу. "І найбільше без приводу. І забувають про роботу, - сказав він. - Поряд з нестаранністю, недисциплінованістю ось цей варіант - пияцтво - він взагалі неприйнятний в керівництві. Я не кажу про те, що всі святі й чарку не повинні в руках тримати. Я кажу про пияцтво і про п'яниць. Їх в керівництві не буде".

Одним із тих, хто був звільнений за пияцтво, був міністр енергетики Білорусі.

"Що стосується Міністра енергетики. Ти знаєш, за що він звільнений. Якщо міністр недисциплінований, якщо він, напившись, не приходить на роботу, то який він міністр?" - зазначив Лукашенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив склад уряду країни.