Слідчий комітет РФ збирається розслідувати вбивство Захарченка як "тероризм"

Російські слідчі заявляють про готовність всіляко сприяти бойовикам для проведення розслідування.

Слідчий комітет Російської Федерації розслідує вбивство ватажка підконтрольних Кремлю бойовиків Олександра Захарченка як терористичний акт.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

«За фактом скоєння 31 серпня вибуху в одному з кафе міста Донецька, внаслідок якого загинув глава «Донецької народної республіки» Захарченко і було поранено «міністра доходів і зборів» Тимофєєва і невідому дівчину, в Слідчому комітеті Росії порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 361 КК РФ (акт міжнародного тероризму, який спричинив заподіяння смерті людині)», - йдеться в повідомленні.

Російські слідчі стверджують, що «дії невідомих піддали небезпеці життя і здоров'я невизначеного кола осіб, які перебували поблизу місця вибуху».

Також сказано, що Слідчий комітет Росії, «ґрунтуючись на вже наявному міжнародному досвіді розслідування терористичних актів, готовий надати всіляке сприяння правоохоронним органам «ДНР».

Читайте такожВ СБУ підтвердили смерть ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він дістав смертельне поранення внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

У Службі безпеки України підтвердили факт загибелі Захарченка і висловили припущення, що його смерть може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів в середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу, відібраного протягом 2014-2018 років. Крім того, в СБУ не виключають причетності до вбивства ватажка бойовиків і російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати зайвою і заважати.

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Україну у вбивстві Захарченка і зажадали від Заходу гарантувати проведення неупередженого розслідування вбивства ватажка «ДНР».

Російський президент Володимир Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і пообіцяв окупованому Донбасу підтримку після вбивства ватажка бойовиків «ДНР».