У США попрощатися з сенатором Маккейном прийшло понад 15 тисяч чоловік (відео)

Тіло американського сенатора, померлого від раку минулих вихідних, перевозять з його рідної Арізони до Вашингтона.

Світ прощається із Джоном Маккейном. Тіло американського сенатора, померлого від раку минулих вихідних, перевозять з його рідної Аризони до Вашингтона. Публічно попрощатися з політиком можна у Капітолії. Це - висока честь, яка за всю американську історію досі випала лише 12 сенаторам.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз завершується приватна церемонія в Капітолії, після чого попрощатися з покійним сенатором Маккейном зможуть усі американці.

Спека стоїть жахлива, напередодні під час публічного прощання в його рідній Аризоні 25 людям стало зле, трьох забрали до лікарні. Але незважаючи на такі погодні умови, 15 тисяч людей прийшли вшанувати пам'ять Маккейна, ледь приховуючи сльози.

"Дякую Сенді та дітям, які зробили мене частиною клану. Дякую всій команді Маккейна, які навчили мене справжній відданості", - каже сенатор Ліндсі Грем.

Надзвичайно тяжко смерть Маккейна вдарила по його дочці Меган, стримуватися вона над батьківською труною не могла.

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Вже завтра у кафедральному соборі Вашингтона пройде урочиста церемонія прощання, де буде і широка українська делегація, приїде і Петро Порошенко, як приватна особа.

На цю церемонію прийде і мама 81-річного покійного сенатора. Їй 106 років. Як на свій вік, вона гарно виглядає і має залізний характер. Усі згадують випадок, коли в Парижі - їй тоді було вже за 90 - пані Маккейн не дали в оренду машину, бо вона для цього виявилася застара, вона, не довго думаючи, просто купила собі машину. Саме на неї Джон Маккейн рівнявся, доводячи всім, що житиме ще дуже довго, але доля розсудила так, що це матері довелося прощатися з ним.

Поховають сенатора в неділю, в родинному колі, на військовому кладовищі Арлінгтона поруч із старим військовим товаришем адміралом Чаком Ларсоном, що помер чотири роки тому - і незадовго до смерті забронював одразу 4 місця на кладовищі, для себе з дружиною і для пари Маккейнів.