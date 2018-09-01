Після вбивства Захарченка бойовиків "ДНР" підняли за тривогою (відео)

Збройні формування бойовиків підняті за тривогою, оскільки окупанти вбачають загрозу з боку Збройних Сил України.

Терористи "ДНР" оголосили 3-денну жалобу за загиблим від вибуху в донецькому ресторані "Сепар" Олександром Захарченком. Траур призначено на 1-3 вересня.

Про це пише ТСН.

Як повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ, одночасно на окупованій території Донецької області оголошено "надзвичайний стан" і зачинено кордони, зокрема з окупованими районами Луганської області та з Російською Федерацією.

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"Основне завдання всіх військових і правоохоронних органів – збереження порядку на території, тому що ми не виключаємо провокацій з боку "п'ятої колони", - наводять у Росії слова Олександра Казакова, радника загиблого ватажка "ДНР".

Окрім цього, Казаков повідомив, що збройні формування бойовиків підняті за тривогою, оскільки окупанти вбачають загрозу з боку Збройних Сил України. Терорист пояснив, що на деяких напрямках відбувається "інтенсивне" пересування українських військ.

У "ДНР" заявили, що затримали "українських диверсантів" за підозрою у вбивстві Захарченка.