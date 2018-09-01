Bloomberg допустив витік в інше видання слів Трампа «не для друку»
02:36, 01 вересня 2018Світ
1261 0
Слова Трампа стосувалися обговорення торговельної угоди між США і Канадою.
Дональд Трамп / REUTERS
Агентство Bloomberg після взяття інтерв'ю у президента США Дональда Трампа допустило витік декількох його висловлювань, даних не під запис, в канадську газету Toronto Star.
Про це повідомляє Mediaite.
Про заяви американського президента повідомив у своєму твіттері репортер Деніел Дейл. Слова Трампа стосувалися обговорення торговельної угоди між США і Канадою, який ведеться в даний момент.
Читайте такожТрамп назвавши Євросоюз таким же поганим, як і Китай
Як зазначив журналіст, президент США заявив, що не піде на поступки Канаді, і що будь-яка угода буде укладена «повністю на умовах» Штатів.
Раніше Трамп заявив про можливості виходу США з СОТ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter