Bloomberg допустив витік в інше видання слів Трампа «не для друку»

Слова Трампа стосувалися обговорення торговельної угоди між США і Канадою.

Агентство Bloomberg після взяття інтерв'ю у президента США Дональда Трампа допустило витік декількох його висловлювань, даних не під запис, в канадську газету Toronto Star.

Про це повідомляє Mediaite.

Про заяви американського президента повідомив у своєму твіттері репортер Деніел Дейл. Слова Трампа стосувалися обговорення торговельної угоди між США і Канадою, який ведеться в даний момент.

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Як зазначив журналіст, президент США заявив, що не піде на поступки Канаді, і що будь-яка угода буде укладена «повністю на умовах» Штатів.

Раніше Трамп заявив про можливості виходу США з СОТ.