CNN назвав Мей «новим Распутіним»

Представники всіх політичних течій дорікають Мей в тому, що уряд «нічого не зробив» в ряді спірних питань навколо виходу Британії з ЄС.

Оглядач телеканалу CNN, політолог Джон Мактернан, порівняв прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей з Григорієм Распутіним.

Замітка опублікована на сайті телеканалу.

Мактернан посилається на статтю колишнього глави МЗС Великобританії Бориса Джонсона, який критикує прем'єра за те, що вона «підняла білий прапор» на переговорах щодо Brexit.

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Оглядач зазначає, що представники всіх політичних течій дорікають Мей в тому, що уряд «нічого не зробив» по ряду спірних питань навколо виходу Британії з ЄС. Однак, за словами Мактернана, це відбувається тому, що у прем'єр-міністра є детально пророблений план дій після Brexit. При цьому сама вона продовжує щотижня виходити на роботу і вести переговори.

«Це сучасний Распутін. Вони стріляють в неї, вони б'ють її, вони отруюють її, але вона продовжує ходити», — наголосив оглядач.