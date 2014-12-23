На островах Швеції знайшли російські сигнальні патрони - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на шведське видання Dagens Nyheter

Джерела в місцевій поліції повідомили, що п'ять російських комбінованих сигнальних патронів моделі КСП(з), за допомогою яких, зокрема, подаються кольорові димові сигнали з підводних човнів, були виявлені на узбережжях шведських островів Готланд і Форе, починаючи з вересня.

Два подібних патрони було знайдено на острові Форе та один на острові Готланд 18 грудня, пише видання.

Цю інформацію, зокрема, підтвердила представник поліції Готланда Джесіка Ларсдоттер.

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За її словами, до цього часу на узбережжя нерідко викидало боєприпаси, зокрема, гранати, проте не сигнальні патрони.

Представник Збройних сил Швеції Ніклас Еглунд, зі свого боку, зауважив, що знахідку можна пояснити низкою навчань, які проводили російські ВМС у Балтиці.

"Якщо ви проводите навчання під водою, цей вид сигнальних патронів може використовуватися, наприклад, для того, щоб показати, що підводному човну вдалося підібратися до певної цілі", - зазначив він.

Нагадаємо, з 17 по 21 жовтня Швеція здійснювала в Балтійському морі операцію з пошуку підводного човна, який ймовірно належав Росії.

Пізніше в Міноборони Швеції підтвердили наявність у її водах невеликої субмарини.