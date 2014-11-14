У Швеції підтвердили, що іноземний підводний човен таки був у її водах (фото)

У шведському міністерстві оборони підтвердили наявність у жовтні у водах Швеції підводного човна іноземної держави, проте не змогли ідентифікувати його приналежність

Про це заявив на прес-конференції головнокомандувач шведських збройних сил Сверкер Горанссон, пише Українська правда з посиланням на видання The Local.

"Немає жодних сумнівів, що невеликий підводний човен порушив шведську територію. Швеція зазнала серйозного і кричущого порушення (територіальних вод. – Ред.) від іноземної держави", - сказав Горансон.

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"Ми не знаємо, хто стоїть за порушенням, але дозвольте мені сказати для них. Це абсолютно неприпустимо, ми будемо нарощувати нашу здатність виявляти їх в наших водах", - додав прем'єр-міністр Швеції Стефаном Левен, якого цитує видання SvD.

Крім того, було наведено доказ присутності субмарини - слід, залишений на морському дні.

Нагадаємо, що 17 жовтня шведські війська розпочали масштабну розвідувальну операцію в Балтійському морі в 50 км від Стокгольма з пошуку "іноземної підводної активності".

Як повідомляли шведські ЗМІ, розвідувальна операція розпочалася після того, як Національне управління радіозахисту Міноборони Швеції виявило радіосигнал російською мовою.

Проте 24 жовтня збройні сили Швеції скасували розвідувальну операцію з пошуку підводного човна в Стокгольмському архіпелагу.