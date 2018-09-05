У Нью-Йорку літак з пасажирами помістили на карантин через спалах невідомої інфекції на борту (фото, відео)
20:02, 05 вересня 2018Світ
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Люди під час польоту почали скаржитися на лихоманку і кашель.
Лайнер оточили машини невідкладної допомоги \ фото @LarryCoben
У Нью-Йорку під карантин помістили літак, який прибув з Дубаю, через спалах інфекції на борту.
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Щонайменше 100 осіб з півтисячі пасажирів поскаржилися на погане самопочуття, лихоманку і кашель, передає ТСН з посиланням на NewsWeek. Один з пасажирів розповів виданню, що він помітив хворих людей ще до того, як літак злетів. Він попросив у стюардеси маску, але її на борту не виявилося.
Близько 100 осіб з півтисячі пасажирів поскаржилися на погане самопочуття \ фото @LarryCoben
Літак відігнали у віддалену частину аеропорту. Лайнер оточили машини невідкладної допомоги.
Як повідомляє ABC News, можливою причиною масового захворювання на борту може бути грип. Літак зупинявся в Мецці, де зараз епідемія захворювання.
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