У Нью-Йорку літак з пасажирами помістили на карантин через спалах невідомої інфекції на борту (фото, відео)

Люди під час польоту почали скаржитися на лихоманку і кашель.

У Нью-Йорку під карантин помістили літак, який прибув з Дубаю, через спалах інфекції на борту.

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Щонайменше 100 осіб з півтисячі пасажирів поскаржилися на погане самопочуття, лихоманку і кашель, передає ТСН з посиланням на NewsWeek. Один з пасажирів розповів виданню, що він помітив хворих людей ще до того, як літак злетів. Він попросив у стюардеси маску, але її на борту не виявилося.

Літак відігнали у віддалену частину аеропорту. Лайнер оточили машини невідкладної допомоги.

Як повідомляє ABC News, можливою причиною масового захворювання на борту може бути грип. Літак зупинявся в Мецці, де зараз епідемія захворювання.