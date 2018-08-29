У Греції під час катастрофи військового літака загинув пілот
03:32, 29 серпня 2018Світ
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Літак типу T-2 Buckeye знаходився на відстані в сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.
Про причини аварії було розпочато розслідування / фото Gulf Times Twitter
У Греції розбився навчальний літак еллінських ВПС під час тренувального польоту. В результаті загинув пілот.
Про це повідомляє Ekathimerini.
"Тіло 39-річного пілота виявили рятувальники незабаром після інциденту. Він був батьком двох дітей", - йдеться в повідомленні.
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Літак типу T-2 Buckeye знаходився на відстані в сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.
Другий пілот вижив, приземлився з парашутом. Він був госпіталізований.
У обох чоловіків був 2500-годинний досвід польотів за плечима.
Про причини аварії було розпочато розслідування.
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