У Греції під час катастрофи військового літака загинув пілот

Літак типу T-2 Buckeye знаходився на відстані в сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.

У Греції розбився навчальний літак еллінських ВПС під час тренувального польоту. В результаті загинув пілот.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Тіло 39-річного пілота виявили рятувальники незабаром після інциденту. Він був батьком двох дітей", - йдеться в повідомленні.

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Літак типу T-2 Buckeye знаходився на відстані в сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.

Другий пілот вижив, приземлився з парашутом. Він був госпіталізований.

У обох чоловіків був 2500-годинний досвід польотів за плечима.

Про причини аварії було розпочато розслідування.