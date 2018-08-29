этот материал доступен на русском

У Греції під час катастрофи військового літака загинув пілот

03:32, 29 серпня 2018
Світ
373 0
Про причини аварії було розпочато розслідування / фото Gulf Times Twitter

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Тіло 39-річного пілота виявили рятувальники незабаром після інциденту. Він був батьком двох дітей", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Швеції внаслідок зіткнення із птахом розбився винищувач

Літак типу T-2 Buckeye знаходився на відстані в сім морських миль від грецького міста Спарти, коли трапилася аварія.

Другий пілот вижив, приземлився з парашутом. Він був госпіталізований.

У обох чоловіків був 2500-годинний досвід польотів за плечима.

Про причини аварії було розпочато розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #літак#аварія#Греція