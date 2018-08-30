Політолог оцінив ймовірність відставки Трампа

Експерт зазначив, що імпічмент — процедура тривала, і жоден президент США не пішов зі свого поста в її результаті.

Керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко не вважає, що президент США Дональд Трамп близький до імпічменту.

Для того, щоб голові Штатів оголосили імпічмент, потрібно, щоб він серйозно порушив закон, а матеріали суду над колишнім керівником його виборчого штабу Полом Манафортом не дають таких підстав, розповів експерт під час чату на "Главреді".

У той же час він підкреслив, що імпічмент — процедура тривала, і жоден президент США не пішов зі свого поста в її результаті.

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"...Манафорта звинувачують у незаконному збагаченні і несплаті податків, але він не ділився з Трампом. Навіть заяви адвоката Коена (екс-адвокат американського лідера Майкл Коен — Ред.) про відносини Трампа з деякими жінками можуть говорити тільки про моральність Трампа, але не є злочином", — зазначив співрозмовник.

За його словами, ініціатива імпічменту колишнього президента Білла Клінтона виникали тому, що той під присягою говорив про відсутність відносин з екс-практиканткою Білого дому Монікою Левінські, тобто причиною було порушення присяги, а не подружня зрада.

"У випадку Трампа жодних присяг не було. Відносини з Росією у Трампа в період виборчої кампанії не доведені. Тому питання імпічменту — це тільки гіпотеза", — вважає Бондаренко.