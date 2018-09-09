Головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримав фільм, знятий для Netflix (фоторепортаж)

"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона.

"Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі в Італії, який завершився у суботу, 8 вересня, отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона.

Стрічка, знята для інтернет-сервісу Netflix, розповідає історію життя пересічної родини середнього достатку в Мехіко в 70-х роках минулого століття, передає Deutsche Welle.

Кращим режисером, на думку журі, став Жак Одіар із фільмом "Брати Сістерс". Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм "Фаворитка".

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Кращими актором став Віллем Дефо за роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності", в якому він зіграв голландського художника. Кращою актрисою визнано Олівію Колман за роль королеви Анни Стюарт у фільмі "Фаворитка".

Приз за кращий сценарій отримали брати Джоель та Ітан Коени за картину "Балада Бастера Скраггса". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримала австралійська режисер Дженніфер Кент за фільм "Соловей", премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр за роль в цьому ж фільмі.

Міжнародний Венеційський кінофестиваль проходив з 29 серпня по 8 вересня на острові Лідо. В основному конкурсі взяла участь 21 картина.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський режисер-документаліст Віктор Косаківський на Венеційському кінофестивалі виголосив промову на підтримку незаконно засудженого у Росії українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.