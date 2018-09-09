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Головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримав фільм, знятий для Netflix (фоторепортаж)

02:35, 09 вересня 2018
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Альфонсо Куарон / REUTERS

"Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі в Італії, який завершився у суботу, 8 вересня, отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона.

Стрічка, знята для інтернет-сервісу Netflix, розповідає історію життя пересічної родини середнього достатку в Мехіко в 70-х роках минулого століття, передає Deutsche Welle.

Кращим режисером, на думку журі, став Жак Одіар із фільмом "Брати Сістерс". Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм "Фаворитка".

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Кращими актором став Віллем Дефо за роль у фільмі "Ван Гог. На порозі вічності", в якому він зіграв голландського художника. Кращою актрисою визнано Олівію Колман за роль королеви Анни Стюарт у фільмі "Фаворитка".

Приз за кращий сценарій отримали брати Джоель та Ітан Коени за картину "Балада Бастера Скраггса". Спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримала австралійська режисер Дженніфер Кент за фільм "Соловей", премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр за роль в цьому ж фільмі.

Міжнародний Венеційський кінофестиваль проходив з 29 серпня по 8 вересня на острові Лідо. В основному конкурсі взяла участь 21 картина.

''Золотого лева'' отримав фільм ''Рома'' мексиканського режисера Альфонсо Куарона
"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого лева'' отримав фільм ''Рома'' мексиканського режисера Альфонсо Куарона
"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого лева'' отримав фільм ''Рома'' мексиканського режисера Альфонсо Куарона
"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого лева'' отримав фільм ''Рома'' мексиканського режисера Альфонсо Куарона
"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
''Золотого лева'' отримав фільм ''Рома'' мексиканського режисера Альфонсо Куарона
"Золотого лева" отримав фільм "Рома" мексиканського режисера Альфонсо Куарона /  © REUTERS
Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм ''Фаворитка''
Гран-прі журі вручили греку Йоргосу Лантімосу за фільм "Фаворитка" /  © REUTERS
Кращою актрисою визнано Олівію Колман
Кращою актрисою визнано Олівію Колман /  © REUTERS
Кращою актрисою визнано Олівію Колман
Кращою актрисою визнано Олівію Колман /  © REUTERS
Кращими актором став Віллем Дефо
Кращими актором став Віллем Дефо  /  © REUTERS
Кращими актором став Віллем Дефо
Кращими актором став Віллем Дефо  /  © REUTERS
Спецприз журі отримала австралійська режисер Дженніфер Кент
Спецприз журі отримала австралійська режисер Дженніфер Кент /  © REUTERS
Спецприз журі отримала австралійська режисер Дженніфер Кент
Спецприз журі отримала австралійська режисер Дженніфер Кент /  © REUTERS
Премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр
Премію імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют здобув актор Байкалі Ганамбарр /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Гільєрмо Дель Торо
Гільєрмо Дель Торо /  © REUTERS
Ешлінг Франчозі
Ешлінг Франчозі /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Малгожата Шумовська
Малгожата Шумовська /  © REUTERS
Наомі Воттс у сукні Valentino на закритті Венеційського кінофестивалю
Наомі Воттс у сукні Valentino на закритті Венеційського кінофестивалю /  © REUTERS
Наомі Воттс у сукні Valentino на закритті Венеційського кінофестивалю
Наомі Воттс у сукні Valentino на закритті Венеційського кінофестивалю /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Тайка Вайтіті
Тайка Вайтіті /  © REUTERS
Тріне Дюрхольм
Тріне Дюрхольм /  © REUTERS
Тріне Дюрхольм
Тріне Дюрхольм /  © REUTERS

Раніше УНІАН повідомляв, що російський режисер-документаліст Віктор Косаківський на Венеційському кінофестивалі виголосив промову на підтримку незаконно засудженого у Росії українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

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Теги: #Венеція#кінофестиваль#Венеційський кінофестиваль