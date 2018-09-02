На Венеційському кінофестивалі російський режисер зі сльозами на очах закликав підтримати Сенцова (відео)

Документаліст Косаківський виголосив палку промову під час презентації свого фільму.

Російський режисер-документаліст Віктор Косаківський на Венеційському кінофестивалі виголосив промову на підтримку незаконно засудженого у Росії українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.

Про це він заявив 1 вересня під час представлення свого фільму "Акварель", повідомляє ТСН.

"Ви бачите "111" (на сорочці чоловіка були прикріплені цифри - прим.ред.)? Сьогодні 111-й день голодування Олега Сенцова. Те, що я кажу, - не політична акція, це просто акт співчуття. Я не думаю, що міжнародний кінофестиваль - місце для політичних акцій, фестивалі для фільмів. Проте як людина, як колега Олега Сенцова, я не можу забути, що наш колега голодує вже 111-й день. Ми не повинні це забувати. Це не політична акція, це акт співчуття. Будь ласка, наслідуйте мій приклад - напишіть це тут або тут (показав у різних місцях одягу - прим.ред.). Тоді завтра 10 людей напишуть "112". Післязавтра тисяча напишуть "113". Після цього ведучий CNN скаже "114". Ми повинні не забувати його. Ми повинні казати: "Ми пам’ятаємо тебе, залишайся з нами, ми пам’ятаємо тебе!" - наголосив він, ледь стримуючи сльози.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

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Просити Путіна про помилування Сенцов відмовився. За даними його адвоката, у нього дуже низький пульс, анемія та проблеми із серцем, але від голодування відмовлятися він не збирається.

Минулого місяця продюсер Анна Паленчук розповіла, що Олег Сенцов після свого звільнення зніматиме фільм "Номери" за своєю однойменною п'єсою. За її словами, Сенцов продовжив працювати над сценарієм фільму в особистій переписці з в'язниці.

"Не кожну книгу можна екранізувати, як і не кожну п'єсу. Але цю річ, яку я написав вже давно, я бачу дуже чітко - варто лише заплющити очі. Навіть у місці, де я знаходжусь, не знаючи власного майбутнього, я точно вірю в майбутнє цієї постановки", – написав Сенцов у листі, який Анна Паленчук прочитала вголос під час презентації проекту стрічки на Одеському кінофестивалі.