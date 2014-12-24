У Думі хочуть скасувати постанову 25-річної давності, яка засуджує введення військ в Афганістан

Переконати фракцію єдиноросів у необхідності прийняття нового документа вдасться, упевнений депутат, але потрібна і підтримка адміністрації президента.

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Постанова, осудившее введення радянських військ в Афганістан було прийняте 24 грудня 1989 року, 25 років тому, нагадав РБК депутат-єдинорос Франц Клинцевич, який очолює Російський союз ветеранів Афганістану.

У четвер, 25 грудня, виповниться 35 років з початку введення військ, додав політик. У постанові З'їзду народних депутатів СРСР говорилося, що ця подія «заслуговує морального і політичного засудження».

Постанова Держдуми, яке переоцінить війну в Афганістані, варто прийняти до 15 лютого - дня, коли Афганістан залишив останній радянський солдат, вважає Клинцевич.

Депутат не сумнівається, що зуміє переконати в необхідності прийняття нового документа фракції єдиноросів в Держдумі, але потрібна ще підтримка з боку адміністрації президента, нею він також ще не заручився. За його словами, процедури узгодження документа будуть розпочаті ним в найближчі дні.

Раніше голова Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала переглянути ще один історичний документ - постанова Верховної ради СРСР 1954 року про передачу Криму Українській РСР.