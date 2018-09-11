Business Insider включив російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" у список найгірших

Російський корабель зайняв друге місце. Його основним недоліком називають дуже слабкий двигун.

Американське видання Business Insider включило російський важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» у рейтинг найгірших авіаносців в світі.

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Російський корабель зайняв друге місце. Його основним недоліком називають дуже слабкий двигун, через що крейсер вважають «ненадійним», передає kommersant. Лідером рейтингу став китайський авіаносець «Ляонін». Його перебудували з купленого в України радянського авіаносного крейсера «Варяг». «Ляонін» був введений в експлуатацію в 2012 році, ставши першим авіаносцем Китаю. У квітні цього року китайська влада визнала, що авіаносець має «вроджені» дефекти, і його навряд чи можна модернізувати через особливості конструкції. Зараз в Китаї проводяться випробування другого авіаносця - «Тип 001А».

На третьому місці в списку - таїландський «Чакрі Нарубет». Він був введений в експлуатацію в 1997 році. Корабель дотепер залишається на озброєнні ВМС Таїланду, проте останні роки неактивний і стоїть у порту. Автори рейтингу пояснюють, що включили корабель в список, «тому що він не використовується для того, для чого повинен бути використаний».

На четвертому місці рейтингу - американський універсальний десантний корабель типу Wasp. Він може перевозити винищувачі F-35 і вантажні конвертоплани Osprey. Як повідомляє Business Insider, цей тип кораблів майже не використовувався американськими військовими з 2004 по 2011 роки.

На п'ятому і шостому місцях - австралійські вертольотоносці типу Canberra, випущені в 2014 і 2015 роках. Обидва кораблі з 2017 року перебувають на ремонті через «серйозні проблеми з двигунами».

Сьоме місце зайняв американський авіаносець USS Gerald R. Ford. Він вважається найдорожчим військовим кораблем в світі - його ціна склала близько $13 млрд. Він був введений в експлуатацію у червні 2017 року, однак у тому ж місяці у корабля були виявлені технічні неполадки.

Як повідомляв УНІАН, у РФ про необхідність модернізації «Адмірала Кузнєцова» заговорили в листопаді 2016 року - тоді в інтернеті з'явилися фотографії, на яких було видно, що від авіаносця виходить стовп чорного диму. В даний час крейсер перебуває на ремонті, який триватиме до 2021 року.