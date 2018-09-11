Російські олігархи можуть піти на "палацовий переворот" – генерал

На думку колишнього розвідника, методи впливу з боку олігархів з приводу санкцій можуть варіюватися: від тиску на Путіна до кардинальної зміни кремлівської верхівки.

В якості способу виходу з-під західних санкцій російські олігархи можуть піти на крайні заходи, в тому числі і на «палацовий переворот».

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» попередив ветеран зовнішньої розвідки, український експерт з питань безпеки генерал-лейтенант Василь Богдан.

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На думку офіцера, російські олігархи, незважаючи на напускную браваду, насправді відчувають себе незатишно під санкціями з боку США і Європи. «Ситуація не подобається російським олігархам. Вони вже втомилися від того, що їм не можна підписувати договори з іноземними партнерами, що вони елементарно не можуть поїхати відпочивати на якийсь крутий курорт», — переконаний Богдан.

Методи впливу з боку олігархів можуть варіюватися: від тиску на Путіна до кардинальної зміни кремлівської верхівки. «Можливо, що і в Росії справа дійде до „палацового перевороту“, якщо ситуація найближчим часом кардинально не зміниться», — прогнозує ветеран розвідки.