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Російські олігархи можуть піти на "палацовий переворот" – генерал

10:27, 11 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» попередив ветеран зовнішньої розвідки, український експерт з питань безпеки генерал-лейтенант Василь Богдан.

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На думку офіцера, російські олігархи, незважаючи на напускную браваду, насправді відчувають себе незатишно під санкціями з боку США і Європи. «Ситуація не подобається російським олігархам. Вони вже втомилися від того, що їм не можна підписувати договори з іноземними партнерами, що вони елементарно не можуть поїхати відпочивати на якийсь крутий курорт», — переконаний Богдан.

Методи впливу з боку олігархів можуть варіюватися: від тиску на Путіна до кардинальної зміни кремлівської верхівки. «Можливо, що і в Росії справа дійде до „палацового перевороту“, якщо ситуація найближчим часом кардинально не зміниться», — прогнозує ветеран розвідки.

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Теги: #переворот#Володимир Путін