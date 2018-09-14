Засновник Amazon створив благодійний фонд, який допомагатиме безхатченкам

На ці потреби бізнесмен виділив 2 млрд доларів.

Засновник компанії Amazon, найбагатша людина світу Джефф Безос оголосив про створення благодійного фонду, який займатиметься вирішенням питань безхатченків, і на ці потреби бізнесмен виділив 2 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що метою діяльності фонду є допомога сім'ям, які не мають власного житла, а також розвиток мережі дошкільних навчальних закладів для родин з низьким рівнем доходів.

На відміну від інших людей, які входять до переліку найбагатших у світі, Безос не займався благодійністю, принаймні у публічному полі.

Як повідомляв УНІАН, ринкова капіталізація онлайн-ритейлера Amazon 4 вересня перевищила 1 трлн доларів. До Amazon з американських компаній цю позначку вдалося подолати тільки Apple.