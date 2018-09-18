"Речовина, яка впливає на нервову систему": в Німеччині заявили про можливе отруєння активіста з Pussy Riot

Інформація про госпіталізацію Верзилова з'явилася 12 вересня, у важкому стані він був поміщений в реанімацію.

Учасник Pussy Riot і видавець «Медіазони» Петро Верзілов з високою часткою ймовірності був отруєний.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника клініки у Берліні, куди Верзилов був доставлений на лікування.

За його словами, причиною захворювання Верзилова стала речовина, яка впливає на нервову систему, пише РБК.

Інше пояснення стану активіста знайти важко, зазначив представник клініки. В даний час життю Верзилова нічого не загрожує, хоча він все ще потребує інтенсивної медичної допомоги.

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Інформація про госпіталізацію Верзилова з'явилася 12 вересня, у важкому стані він був поміщений в реанімацію.

16 вересня він був доставлений в Німеччину. Як розповіла учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, переліт в Берлін організували учасниця групи Надія Толоконникова і друзі з Німеччини. «Там знайшли лікаря, він буде ставити діагноз і лікувати, наскільки я знаю», — розповіла тоді Альохіна.

Агентство Reuters повідомило, що стан здоров'я активіста погіршився, він втратив слух, зір і здатність ходити. Однак Альохіна заявила, що інформація про погіршення стану здоров'я Верзилова «стара».