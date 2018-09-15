Російського активіста із Pussy Riot Верзілова лікуватимуть у Німеччині

Російського активіста Петра Верзілова, який перебуває у тяжкому стані, повезли на лікування до Берліна.

Видавця російського інтернет-ЗМІ "Медіазона", учасника арт-гурту Pussy Riot Петра Верзілова ввечері у суботу, 15 вересня, привезуть на лікування у Берлін.

Про це в суботу, 15 вересня, повідомив портал "Медуза" з посиланням на дівчину Верзілова Вероніку Нікульшину.

Дівчина і мати Верзілова їдуть разом з ним. Нікулішина також додала, що стан Верзілова покращився, він прийшов до тями, але у нього як і раніше зберігаються "марення і галюцинації".

Петро Верзілов потрапив в реанімацію у тяжкому стані 11 вересня після того, як був присутній на засіданні Басманного суду, на якому Нікулішину і ще одну учасницю Pussy Riot визнали винними в опорі службовцям поліції. За словами Нікулішиної, Верзілов почав "втрачати зір, мову і здатність рухатися". Вона зазначила, що він не приймав ніяких ліків або наркотичних речовин.

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Згодом Верзілов був переведений з реанімації в НДІ імені Скліфосовського. Його близькі припускають, що він отруївся або був отруєний холінолітиками. Офіційно діагноз оголошено не було.

Під час Чемпіонату світу з футболу у РФ Петро Верзілов був одним із учасників акції Pussy Riot під назвою "Міліціонер вступає в гру". Учасники акції під час фінального матчу чемпіонату 15 липня вибігли на поле у поліцейській формі. Pussy Riot заявили, що своєю акцією вони вимагали від влади звільнити політичних в'язнів, припинити незаконні арешти на мітингах, а також допустити політичну конкуренцію в країні.