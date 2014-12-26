В Іраку з'явилося реаліті-шоу, де терористи зустрічаються з сім'ями своїх жертв

В Іраку з'явилося реаліті-шоу «Влада закону» (Grip of the Law), на якому терористи зустрічаються з сім'ями своїх жертв. Програма виходить на телеканалі Iraqiya, повідомляє Lenta.ru з посиланням на news.com.au.

В одному з випусків у район Багдада, де в листопаді на повітря злетіли кілька автомобілів, привезли 21-річного Алі Мотара, який вчинив цей теракт. Він приїхав на місце вибуху в супроводі офіцерів іракської армії.

Мотар зустрівся там з паралізованим молодим чоловіком на інвалідному візку, який втратив батька під час терористичного акту. Коли оператор реаліті-шоу попросив його щось сказати, засуджений заплакав.

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За словами ведучого шоу Ахмеда Хассана (Ahmed Hassan), мета програми - показати, що терористи будуть спіймані і віддані під суд. На думку авторів програми, «Влада закону» допоможе запобігти деяким злочинам.

«Багато терористів розкаюються у скоєному, коли бачать жертв. Вид результату їхніх дій змушує їх задуматися двічі перед вчиненням злочину», - заявив один з високопоставлених офіцерів іракських спецслужб.

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«Ми хотіли зробити програму, в якій буде показано, як здійснювався теракт від початку і до кінця. Ми показуємо, що той, хто скоїв вибух - вбивця, який несе відповідальність за те, що він зробив», - заявив ведучий шоу Ахмед Хассан. При цьому він зазначив, що герої програми - терористи, які зізналися у вчиненні злочину, й отримали за це тюремний термін. Коли в ефір вийшла перша програма, не уточнюється.

Правозахисні організації у свою чергу стверджують, що підозрювані в тероризмі роблять щиросерді зізнання під тиском правоохоронних органів країни.