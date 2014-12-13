Ісламісти збили військовий вертоліт в Іраку: загинули 2 пілотів
15:00, 13 грудня 2014Світ
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Цей інцидент породив побоювання, що джихадисти захопили зброю, яка може дозволити їм збивати також і літаки.
REUTERS
Бойовики джихадистського угруповання "Ісламська держава" збили військовий вертоліт в Іраку, в результаті чого загинули двоє пілотів на борту, повідомляє BBC.
За даними джерел, напад стався в п'ятницю увечері в місті Самарра. Ісламісти, імовірно, збили вертоліт ракетою, що запускається з плеча.
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Бойовики ІД вже збивали вертольоти раніше, але цей інцидент породив побоювання, що джихадисти захопили зброю, яка може дозволити їм збивати також і літаки.
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