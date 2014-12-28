У Французьких Альпах 15 тисяч авто потрапили у снігову пастку

08:31, 28 грудня 2014
Світ
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Один водій загинув при падінні його машини в ущелину.

@yesboxx

Не менше 15 тисяч автомобілів опинилися у сніговій пастці на гірських дорогах французького регіону Рона-Альпи. Один водій загинув при падінні його машини в одну з ущелин у департаменті Ізер, повідомляє BBC.

Спортивні та адміністративні установи сусіднього департаменту Савойя у суботу працювали як пункти допомоги.

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Місцева влада попередила, що не дозволять в'їхати на курорти туристам-автолюбителям без зимових шин.

Як зазначають метеорологи, в неділю погодні умови у Французьких Альпах не покращаться.

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