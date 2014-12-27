Кримська митниця заявляє, що Україна кілька годин не пропускала автомобілі до окупованого півострова

Відновлено рух легкових автомобілів, що в'їжджають до Криму.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Кримську митницю.

«Станом на 16:00 мск рух відновлено. Легкові транспортні засоби громадян прибувають з боку України в пункти пропуску «Армянськ» і «Перекоп», – зазначили у відомстві.

Раніше в суботу на кілька годин Україна припинила пропуск через свої прикордонні пункти легкового транспорту. У Кримській митниці раніше повідомляли, що легковий транспорт, що слідує з Криму в бік материкової України, без обмежень проходить контроль на російських пропускних пунктах, однак труднощі виникають на українських постах – контроль проходить з серйозними затримками.

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Усього на адміністративному кордоні України та Криму зараз працює три автомобільних і три залізничних митних пости. Проблемна ситуація складається на двох з них – «Армянськ» і «Перекоп». На пропускному пункті «Джанкой» проблем з пропуском автотранспорту немає.

Як повідомляв УНІАН, українська влада вирішила тимчасово припинити транспортне сполучення з тимчасово окупованим Кримом, щоб запобігти проникненню на материкову Україну диверсійних груп під виглядом мирних жителів.

За словами прес-секретаря АТО Андрія Лисенка, відповідний крок зроблено з метою посилення контролю і гарантування безпеки громадян від диверсійних груп.