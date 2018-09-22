Заступник генпрокурора США хотів таємно записати Трампа на диктофон і відсторонити його від посади – NYT

Рід Розенстайн, за даними видання, вів переговори з високопоставленими співробітниками Мін'юсту і ФБР про те, щоб ввести в дію 25-ту поправку до Конституції США.

Перший заступник міністра юстиції і генпрокурора США Рід Розенстайн пропонував таємно записувати на диктофон розмови президента країни Дональда Трампа, щоб показати "хаос, що поглинає адміністрацію".

Про це в п'ятницю, 21 вересня, повідомляє газета The New York Times (NYT) з посиланням на джерела, передає DW.com.

Читайте такожТрамп передумав розсекречувати документи щодо справи про російське втручання

Розенстайн, за даними видання, також вів переговори з високопоставленими співробітниками Мін'юсту і ФБР про те, щоб ввести в дію 25-ту поправку до Конституції США. Вона дає можливість передати владу віце-президенту, якщо президент не здатний виконувати свої обов'язки. Ці пропозиції Розенстайн висував навесні 2017 року, коли сам був на посаді всього два тижні.

Розенстайн, швидше за все, не зробив жодних записів, пише NYT. Інформацію газети про його наміри пізніше підтвердило агентство AP, також посилаючись на джерела. Деякі співрозмовники обох ЗМІ заявляють про те, що розмови про застосування 25 поправки Розенстайн вів у саркастичному тоні, інші ж наполягають на тому, що він був серйозний.

Сам Розенстайн заявив, що опублікована в The New York Times історія "неточна і фактично невірна". "Виходячи з моїх особистих стосунків з президентом, немає підстав посилатися на 25-ту поправку", - сказав він.