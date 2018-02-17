США хочуть екстрадувати росіян, яких звинуватили у втручанні в американські вибори

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали в "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

Заступник генпрокурора США Рід Розенстайн заявив про намір Вашингтона домогтися екстрадиції росіян, яких звинуватили у спробі вплинути на американські вибори.

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Його виступ розміщено на сайті Мін'юсту США, повідомляє «Українська правда».

"Немає жодних комунікацій з росіянами з цього приводу. Ми будемо дотримуватися звичайних процедур, домагаючись співробітництва та екстрадиції", - підкреслив Розенстайн.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинуваченняпроти 13 росіян, які працювали в "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще четверо - в крадіжці особистих даних інших людей.

Крім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент та Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали абсурдом звинувачення 13 росіян у втручанні у вибори президента США.