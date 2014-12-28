На борт зниклого над океаном малайзійського літака не потрапили 23 особи

23 пасажири, які забронювали квитки на рейс QZ8501, який зник під час польоту з Індонезії до Сінгапура, не з'явилися на реєстрацію. Як пише Lenta.ru з посиланням на газету Straits Times, журналісти якої ознайомилися зі списком пасажирів, серед тих, хто не потрапив на борт, - 8 жінок, 11 чоловіків і троє дітей.

Всього на борту лайнера було 155 пасажирів (більшість - громадяни Індонезії) і сім членів екіпажу.

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Диспетчери втратили зв'язок з літаком Airbus A320 авіакомпанії AirAsia, що летів з індонезійського міста Сурабая до Сінгапура, минулої ночі. До цього екіпаж з метою уникнути щільного хмарного шару мав намір підняти літак вище - з 9,75 кілометри до 11,5 кілометра.

Імовірно, лайнер впав у море в районі острова Белітунг. Саме там на даний час проходить пошуково-рятувальна операція. Однак уламки літака поки не знайдено.

Розслідування можливої катастрофи почав уряд Індонезії. Влада країни направила на місце передбачуваного місця аварії літак, два вертольоти та шість рятувальних суден. Влада Малайзії, Сінгапуру й Австралії запропонувала індонезійській владі допомогу в пошуковій операції.

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Авіакомпанія AirAsia заявила, що літак був справний.

У той же час в Мінтрансі Індонезії відмовилися офіційно підтвердити інформацію, що літак розбився. Там заявили, що з лайнером тільки втрачено зв'язок. Але при цьому чиновники визнали, що на даний час лайнер фізично не може бути в повітрі.