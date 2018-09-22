Відповідальність за теракт в Ірані взяла "Ісламська держава" (відео)

За останніми даними, жертвами стрілянини на параді стало 24 людини, ще 53 отримали поранення.

Терористична організація «Ісламська держава» (ІД) взяла на себе відповідальність за теракт на військовому параді в південному іранському місті Ахваз.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на підконтрольне ІД інформаційне агентство Amaq.

Офіційний представник ЗС Ірану бригадний генерал Абольфазль Шекарчі вважає, що вчинили атаку бойовики пов'язані з США і з ізраїльською службою зовнішньої розвідки «Моссад». «Ці терористи були підготовлені і організовані двома країнами Перської затоки. Вони не є членами ІД або інших угруповань, які борються з ісламською системою Ірану, але вони пов'язані з США і "Моссадом"», - сказав представник іранських ЗС.

Як повідомляв УНІАН, жертвами стрілянини на параді стало 24 людини, ще 53 отримали поранення. За словами очевидців, вогонь по натовпу відкрила група чоловіків у військовій формі. Двоє ймовірних бойовиків були вбиті, ще двоє затримані. Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф поклав відповідальність за теракт на «регіональних спонсорів тероризму» і США.