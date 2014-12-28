На борту італійського порому, який загорівся біля берегів Греції, могли бути дві українки

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про перебування двох громадянок України на борту порому The Norman Atlantic, який горить в Адріатичному морі.

Про це речник МЗС Євген Перебийніс написав у Twitter.

”За попередедньою інформормацією нашого посольства в Греції, на борту парому Norman Atlantic були 2 громадянки України. Місце їх знаходження наразі з`ясовується”, - написав Перебийніс.

За поперед. інформ. нашого Пос. в Греції, на борту парому NormanAtlantic були 2 громадянки України. Місце їх знаходження наразі з'ясовується — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) December 28, 2014

Як повідомляв УНІАН, У Адріатичному морі горить італійський пором з 466 пасажирами.

Читайте такожЗ палаючого порома біля берегів Греції врятували вже понад 150 осіб (фото)

Італійський пором The Norman Atlantic здійснював рейс з грецької Патри до італійської Анкони. З судна надійшов сигнал лиха, коли він перебував за 33 морські милі від острова Отоні.