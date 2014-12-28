На борту італійського порому, який загорівся біля берегів Греції, могли бути дві українки
МЗС перевіряє інформацію про перебування двох українок на борту порому The Norman Atlantic, який горить в Адріатичному морі.
Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про перебування двох громадянок України на борту порому The Norman Atlantic, який горить в Адріатичному морі.
Про це речник МЗС Євген Перебийніс написав у Twitter.
”За попередедньою інформормацією нашого посольства в Греції, на борту парому Norman Atlantic були 2 громадянки України. Місце їх знаходження наразі з`ясовується”, - написав Перебийніс.
За поперед. інформ. нашого Пос. в Греції, на борту парому NormanAtlantic були 2 громадянки України. Місце їх знаходження наразі з'ясовується
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) December 28, 2014
Як повідомляв УНІАН, У Адріатичному морі горить італійський пором з 466 пасажирами.
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Італійський пором The Norman Atlantic здійснював рейс з грецької Патри до італійської Анкони. З судна надійшов сигнал лиха, коли він перебував за 33 морські милі від острова Отоні.