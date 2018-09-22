ЗМІ знайшли адресу ГРУ під час вивчення паспортів "отруйників" Скрипалів

Паспорта Петрова і Боширова мають одну серію, вони також закінчуються на цифри 294 і 297 відповідно, а решта цифри збігаються.

Чимала кількість громадян Росії, які робили закордонний паспорт тоді, коли підозрювані в отруєнні Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов, вказували місцем свого проживання будівлю Головного управління розвідки в Москві.

Відповідне розслідування провели журналісти видання "Фонтанка.ру".

Паспорта Петрова і Боширова мають одну серію, вони також закінчуються на цифри 294 і 297 відповідно, а решта цифри збігаються. Наступний після Боширова паспорт (закінчується на 295) має громадянин на прізвище Кримський. Його вдалося знайти в реєстрі порушників ПДР, де виявилося, що місцем його проживання позначено шосе Хорошевське, 76Б - будівля ГРУ РФ.

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Також в той період, на кілька одиниць раніше, ніж Боширов, закордонний паспорт отримав громадянин на прізвище Андрєєв. Він літав за цим паспортом в Белград восени 2016. Тоді до росіян в Сербії уважно придивлялися через спроби перевороту в Чорногорії. В цей же час туди літав громадянин Едуард Широков, якого Bellingcat і Insider ідентифікували як колишнього заступника військового аташе Польщі та підозрюваного в організації перевороту в Чорногорії. Його серія паспорта збігається з паспортом Боширова, номери також розрізняються тільки останніми трьома літерами.

Андрєєв літав у Белград не один, а разом з громадянином Потьомкіним. Обидва вказали місцем проживання шосе Хорошевське, 76Б.

Іншою особою зі схожими паспортними даними і тією ж адресою проживання є Олександр Поляков. З ним журналістам вдалося зв'язатися, однак на запитання про роботу в ГРУ він не відповів, як і на те, чому його місцем проживання зазначено будівлю ГРУ.

Також видання знайшло ще кілька людей з подібними даними. Один з них, на прізвище Тарасов, відвідував Стамбул з 24 квітня до 4 травня, а 3 травня Туреччину для зустрічі з Реджепом Ердоганом відвідував президент РФ Володимир Путін.