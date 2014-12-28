У Держдумі пригрозили почати відкриті поставки російської зброї бойовикам "ДНР"

Перший заступник керівника фракції «Єдиної Росії» в Держдумі РФ, член парламентського комітету з оборони Франц Клінцевич пригрозив президенту США Бараку Обамі «відповідним кроком» Росії в тому випадку, якщо США передадуть Україні всю військову техніку, яка дислокується в Афганістані, повідомляє РБК.

За словами депутата, у цьому випадку він проситиме президента почати постачання російської зброї бойовикам самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.

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У разі якщо Обама не змінить свого рішення, Клінцевич пообіцяв «використовувати всі свої можливості як депутата останніх чотирьох скликань» й «ініціювати спеціальне звернення Держдуми до президента... прийняти рішення про поставку в Донецьку та Луганську народні республіки російської військової техніки».

Агентство відзначає, що в середині грудня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд говорила про те, що Вашингтон і Київ обговорюють можливість «постачання військових транспортних засобів, які звільнилися після закінчення місії в Афганістані».

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Раніше на цьому тижні Клінцевич, який очолює Російський союз ветеранів Афганістану, заявляв, що домагатиметься перегляду постанови З'їзду народних депутатів СРСР від грудня 1989 року, в якому введення радянських військ в Афганістан у 1979 році було визнано таким, що «заслуговує морального і політичного засудження».

Клінцевич також запропонував створити під егідою ветеранських організацій фонд допомоги російським добровольцям на Донбасі.