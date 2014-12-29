В районі пошуків зниклого лайнера AirAsia виявили паливні плями
12:13, 29 грудня 2014Світ
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В районі пошуків зниклого авіалайнера компанії AirAsia виявлені паливні плями. Як повідомили у ВПС Індонезії, розливи палива були зафіксовані рятувальниками, які працюють на місці.
REUTERS
У відомстві зазначили, що паливні плями знайшли приблизно за 194 км на схід від індонезійського острова Белітунг. Однак індонезійські військові уточнили, що зараз у них немає підтвердження того, що це паливо саме з зниклого А320-200, повідомляє ТАСС.
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У ВПС Індонезії також зазначили, що жодних об'єктів або уламків між островами Белітунг і Калімантан (Борнео) їм знайти не вдалося.
Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що рятувальники виявили кілька об'єктів у районі пошуків зниклого авіалайнера.
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