В районі пошуків зниклого лайнера AirAsia виявили паливні плями

У відомстві зазначили, що паливні плями знайшли приблизно за 194 км на схід від індонезійського острова Белітунг. Однак індонезійські військові уточнили, що зараз у них немає підтвердження того, що це паливо саме з зниклого А320-200, повідомляє ТАСС.

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У ВПС Індонезії також зазначили, що жодних об'єктів або уламків між островами Белітунг і Калімантан (Борнео) їм знайти не вдалося.

Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що рятувальники виявили кілька об'єктів у районі пошуків зниклого авіалайнера.