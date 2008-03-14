ДАІ Білорусі здаватиме заліки з організації ”живих щитів”? (фоторепортаж)

Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир НАУМОВ за використання інспекторами ДАІ «живого щита» при затриманні п`яного водія оголосив сувору догану начальнику ДАІ МВС Білорусі Олександру МЕНДЕЛЄВУ, а також стягнення - начальникам ДАІ Мінська і Мінської області, начальнику ДАІ Жовтневого району Мінська, командирам двох батальйонів ДАІ.

Як повідомляє інтернет-сайт «Беларускія навіны”, співробітники ДАІ, які брали участь в операції із затримання п`яного водія, усунені від виконання службових обов`язків на період правової оцінки інциденту прокуратурою.

«Вина співробітників ДАІ при будь-якому «розкладі» очевидна, оскільки була створена реальна загроза життю і здоров`ю людей», - сказав В.НАУМОВ.

У свою чергу начальник управління Державтоінспекції МВС Білорусі О.МЕНДЕЛЄВ повідомив, що розслідування надзвичайної події, що сталася увечері 2 березня на 8-му км автодороги Мінськ - Мікашевичі, буде завершене впродовж п`яти днів. «Упродовж п`яти днів воно буде завершене, а результати віддано до прокуратури для правової оцінки. У разі наявності складу злочину буде порушено кримінальну справу», - сказав він.

За його словами, «цей випадок буде розглянуто в кожному підрозділі ДАІ, будуть проведені додаткові заняття зі співробітниками зі здачею як практичного, так і теоретичного заліку».

О.МЕНДЕЛЄВ вважає, що дії співробітників ДАІ в тій ситуації були недостатньо грамотними. «Це недостатня професійна підготовка. На наше щастя, такі випадки, як погоня, не часті в нашій країні, але, проте, виконуючи свій обов`язок, співробітники ДАІ при затриманні злочинця або нетверезого водія повинні робити так, щоб не постраждали інші учасники дорожнього руху. Тобто жодною мірою так, як це трапилося 2 березня», - наголосив він.

При цьому начальник ДАІ Білорусі зазначив, що у Державтоінспекції в даний час є всі необхідні можливості і технічні засоби для того, що затримувати таких порушників.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня тричі судимий громадянин на автомобілі «Volkswagen Golf3» у стані алкогольного сп`яніння виїхав з Гомеля у бік Мінська. При під`їзді до столиці на 8-му км автодороги Мінськ - Мікашевичі співробітниками ДАІ була здійснена спроба зупинити порушника за допомогою «живого щита» з приватних легкових автомобілів із людьми.

Графіка Комсомольської правди в Україні, фото агенції «БелаПАН»