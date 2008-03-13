У Білорусі ДАІ зупинила п`яного водія ”живим щитом” з людей

У Білорусі інспектори ДАІ перегородили дорогу легковими автомобілями з людьми, щоб зупинити п`яного водія, що мчав зі швидкістю 180 км/год.

Про це сьогодні повідомляє білоруська газета «Автобізнес-Daily».

Інцидент стався ввечері 2 березня на 8-му кілометрі траси Мінськ – Мікашевичи.

«Того вечора я відвезла дочку до батьків, і десь о 21.30 поверталася додому. Їхала другим рядом, потім перемістилася в третій. Раптом бачу працівника ДАІ, що зупиняє мене жезлом. Включаю правий поворот, щоб за правилами з`їхати на узбіччя, але мені долонею показують зупинитися в своєму ряду. Зупинилася, включила "аварійку", стою. Ніхто не підходить. Потім бачу, що в сусідніх рядах паралельно зі мною зупинили ще три автомобілі. Не пройшло й хвилини, бачу, як той інспектор ДАІ, що стояв прямо переді мною, махає жезлом і біжить вбік. І майже відразу ж - дуже сильний удар у задню частину автомобіля... Коли я отямилася, то побачила, що одна з машин - прямо переді мною - димить. Побоюючись, що вона ось-ось вибухне, я машинально включила задню передачу і здала назад... Це був такий шок, такий жах - словами не передати! Ніяких пояснень від працівників ДАІ ми не одержали. Оформили усіх нас як учасників ДТП», - цитує видання слова однієї з водіїв Олени КОЛПАКОВОЇ.

Основний удар припав на автомобіль Юрія ПАШКЕВИЧА, який їхав з дружиною і трирічною дочкою, що сиділи на задньому сидінні машини. Його також зупинили інспектори ДАІ. «Зупинився, спробував вийти з машини. Мені жестом наказали сидіти на місці. Пройшло секунд 30, і раптом даїшники, що стояли попереду, почали розбігатися... Я, відчувши недобре і ледве встигнувши в дзеркалі побачити Volkswagen, що летів на нас, тільки і встиг крикнути дружині: "Тримай дитину!". Потім з максимальною силою уперся в кермо і напружився всім корпусом. Перший, дотичний удар припав на сусідній автомобіль, потім на мій. Я знепритомнів... Отямився від крику дружини: "Юро, як ти?!!". Загалом, удар був такої сили, що вся задня частина нашого автомобіля склалася в "гармошку", а передом я налетів на автомобіль ДАІ, який стояв на узбіччі. Після зіткнення з ним нас розвернуло на 180 градусів. У мене паливний бак прямо під заднім сидінням, там же і акумулятор. Розуміючи, що зараз ми всі можемо злетіти у повітря, я тут же вимкнув запалювання і скомандував дружині вибігати. Потім спробував вийти сам, але без сторонньої допомоги мені це не вдалося зробити. Довелося ламати двері», - розповів Ю.ПАШКЕВИЧ.

«Те, що з нас роблять «живий щит», я зрозумів за декілька секунд до удару, і встигнув крикнути про це своєму другу Костянтину. Після зіткнення ми тут же вискочили з машини, підбігли до потерпілих. Стали відкривати двері, діставати вогнегасники. Я даїшникам відразу крикнув: "Що ж ви наробили?" А вони стоять, як обморожені, лепечуть: "Ми не думали, що він не зупиниться..." Коли я наприкінці підійшов до них, щоб узяти офіційний папір про участь в цій «акції», мене грубо послали: мовляв, «ти не постраждав - вали звідси». Ніякого співчуття або вибачення», - повідомив ще один водій Олексій БЕРЕСНЄВ.