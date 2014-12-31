США застосували право вето щодо резолюції про незалежність Палестини

"За" проголосували вісім членів РБ, проти - два, п'ять членів утрималися, передає РИА Новости.

Таким чином, Рада Безпеки ООН не ухвалила резолюцію, яка передбачає мирне врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту протягом року і виведення ізраїльських військ із палестинських територій до 2017 року.

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"Проект резолюції не приймається у зв'язку з тим, що не було отримано достатню кількість голосів", - повідомив головуючий в РБ в грудні постпред Чаду.

Відповідно до Статуту ООН, рішення з усіх питань по суті вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 9 членів, включаючи співпадаючі голоси всіх п'яти постійних членів РБ (РФ, США, Китай, Великобританія, Франція).